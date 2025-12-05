05 Aralık 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Muğla'da fırtına ve şiddetli yağış! Dalgalar kıyılar dövüyor
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 05.12.2025 08:50
Türkiye, Ege Denizi üzerinden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor. Bugün kıyı Ege'de görülecek şiddetli yağışların hafta sonu yurdun büyük bölümünde etkili olması bekleniyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun turuncu kodlu uyarı alan Muğla'dan son durumu aktardı.