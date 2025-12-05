Muğla’da fırtına ve şiddetli yağış! Dalgalar kıyılar dövüyor

05 Aralık 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2025 08:50
Türkiye, Ege Denizi üzerinden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor. Bugün kıyı Ege'de görülecek şiddetli yağışların hafta sonu yurdun büyük bölümünde etkili olması bekleniyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun turuncu kodlu uyarı alan Muğla'dan son durumu aktardı.
