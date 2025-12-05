05 Aralık 2025, Cuma

Küçükçekmece’de bekçilerin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçarken kadına çarptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2025 01:19
Güncelleme:05.12.2025 01:19
Küçükçekmece'de denetim yapan bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari araç sürücüsü kaçarken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Aracın altında sürüklenerek ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın ardından aracı bırakıp kaçan sürücü ve yanındaki 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
