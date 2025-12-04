04 Aralık 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 14 bıçak darbeli kavga: Şüpheli kadın habercilere saldırdı
14 bıçak darbeli kavga: Şüpheli kadın habercilere saldırdı

14 bıçak darbeli kavga: Şüpheli kadın habercilere saldırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 04.12.2025 21:32
Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Talimhane Caddesi'nde meydana gelen olayda 35 yaşındaki Mahmut Nazlı, biri kadın iki kardeş tarafından 14 kez bıçaklanarak ağır yaralandı. Bilinci açık olan Nazlı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası harekete geçen Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçaklama şüphelileri Tuğçe Y. (30) ve kardeşi Sefa Y.’yi kısa sürede yakaladı. Bu sırada olay yerinde bulunan iki kadın, görevini yapan basın mensuplarına saldırdı. Saldırganlardan birinin, bıçaklama olayının da şüphelisi olan Tuğçe Y. olduğu belirlendi. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
14 bıçak darbeli kavga: Şüpheli kadın habercilere saldırdı
ABONE OL
14 bıçak darbeli kavga: Şüpheli kadın habercilere saldırdı
14 bıçak darbeli kavga: Şüpheli kadın habercilere saldırdı
Lise öğrencisi sözlü tartıştığı çocuk tarafından bıçaklandı
Lise öğrencisi sözlü tartıştığı çocuk tarafından bıçaklandı
Kadıköy’de yardım kutusu hırsızlığı
Kadıköy’de yardım kutusu hırsızlığı
İstanbul Valiliğinden Güngören’deki patlama açıklaması
İstanbul Valiliğinden Güngören’deki patlama açıklaması
104 araca 103 bin lira ceza kesildi
104 araca 103 bin lira ceza kesildi
Tatvan’da kereste dükkanında yangın
Tatvan’da kereste dükkanında yangın
Kadın sürücünün aracına zarar veren...
Kadın sürücünün aracına zarar veren...
5 yaşındaki Doğa’ya psikososyal destek
5 yaşındaki Doğa'ya psikososyal destek
Üşüyen kuryeye eldivenini veren polis gönülleri ısıttı
Üşüyen kuryeye eldivenini veren polis gönülleri ısıttı
Maltepe’de sıra sıra çöp dağları!
Maltepe'de sıra sıra çöp dağları!
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki hırsızlık: Firari şüphelinin annesi konuştu
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki hırsızlık: Firari şüphelinin annesi konuştu
Aracın LPG tankı patladı: 3 yaralı
Aracın LPG tankı patladı: 3 yaralı
Daha Fazla Video Göster