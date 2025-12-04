14 bıçak darbeli kavga: Şüpheli kadın habercilere saldırdı

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Talimhane Caddesi'nde meydana gelen olayda 35 yaşındaki Mahmut Nazlı, biri kadın iki kardeş tarafından 14 kez bıçaklanarak ağır yaralandı. Bilinci açık olan Nazlı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası harekete geçen Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçaklama şüphelileri Tuğçe Y. (30) ve kardeşi Sefa Y.’yi kısa sürede yakaladı. Bu sırada olay yerinde bulunan iki kadın, görevini yapan basın mensuplarına saldırdı. Saldırganlardan birinin, bıçaklama olayının da şüphelisi olan Tuğçe Y. olduğu belirlendi. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

