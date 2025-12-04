04 Aralık 2025, Perşembe
Kadıköy’de yardım kutusu hırsızlığı: Önce gözetlediler sonra çaldılar
Giriş: 04.12.2025 20:39
Olay dün akşam saatlerinde Caferağa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre cami içerisinde bir süre dolaşan iki çocuk, kimsenin olmadığı sırada cami girişinde bulunan yardım kutusunu alarak bölgeden uzaklaştı. Durumu fark eden cami görevlileri polis ekiplerine haber verdi. Öte yandan çocukların yardım kutusunu alıp hızla camiden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.