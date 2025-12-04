04 Aralık 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kadıköy’de yardım kutusu hırsızlığı: Önce gözetlediler sonra çaldılar
Kadıköy’de yardım kutusu hırsızlığı: Önce gözetlediler sonra çaldılar

Kadıköy’de yardım kutusu hırsızlığı: Önce gözetlediler sonra çaldılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 04.12.2025 20:39
Olay dün akşam saatlerinde Caferağa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre cami içerisinde bir süre dolaşan iki çocuk, kimsenin olmadığı sırada cami girişinde bulunan yardım kutusunu alarak bölgeden uzaklaştı. Durumu fark eden cami görevlileri polis ekiplerine haber verdi. Öte yandan çocukların yardım kutusunu alıp hızla camiden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kadıköy’de yardım kutusu hırsızlığı: Önce gözetlediler sonra çaldılar
ABONE OL
Lise öğrencisi sözlü tartıştığı çocuk tarafından bıçaklandı
Lise öğrencisi sözlü tartıştığı çocuk tarafından bıçaklandı
Kadıköy’de yardım kutusu hırsızlığı
Kadıköy’de yardım kutusu hırsızlığı
İstanbul Valiliğinden Güngören’deki patlama açıklaması
İstanbul Valiliğinden Güngören’deki patlama açıklaması
104 araca 103 bin lira ceza kesildi
104 araca 103 bin lira ceza kesildi
Tatvan’da kereste dükkanında yangın
Tatvan’da kereste dükkanında yangın
Kadın sürücünün aracına zarar veren...
Kadın sürücünün aracına zarar veren...
5 yaşındaki Doğa’ya psikososyal destek
5 yaşındaki Doğa'ya psikososyal destek
Üşüyen kuryeye eldivenini veren polis gönülleri ısıttı
Üşüyen kuryeye eldivenini veren polis gönülleri ısıttı
Maltepe’de sıra sıra çöp dağları!
Maltepe'de sıra sıra çöp dağları!
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki hırsızlık: Firari şüphelinin annesi konuştu
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki hırsızlık: Firari şüphelinin annesi konuştu
Aracın LPG tankı patladı: 3 yaralı
Aracın LPG tankı patladı: 3 yaralı
Hafriyat kamyonu önüne aldığı otomobili 100 metre sürükledi
Hafriyat kamyonu önüne aldığı otomobili 100 metre sürükledi
Daha Fazla Video Göster