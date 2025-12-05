05 Aralık 2025, Cuma

Haberler Yaşam Videoları Trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs yakalandı!
Trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs yakalandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2025 00:56
İstanbul Ataşehir’de tartıştığı kadın sürücüye saldıran şahıs sosyal medyada tepkilere neden oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şahsın yakalandığını belirterek "Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir" dedi.
