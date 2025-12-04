04 Aralık 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İstanbul Valiliğinden Güngören’deki patlama açıklaması
İstanbul Valiliğinden Güngören’deki patlama açıklaması

İstanbul Valiliğinden Güngören’deki patlama açıklaması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 04.12.2025 20:33
İstanbul Valiliği, Güngören’de meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı. İlk belirlemelere göre, doğal kaynaklı olduğu düşünülen patlamada yaralı sayısı 2’ye çıktı. Açıklamada, "04.12.2025 Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Güngören İlçesi Güven mahallesi Hanzer Sokak’ta bulunan bir binada patlama meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Olay sonrasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen paylamada iki kişi yaralanmıştır. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul Valiliğinden Güngören’deki patlama açıklaması
ABONE OL
İstanbul Valiliğinden Güngören’deki patlama açıklaması
İstanbul Valiliğinden Güngören’deki patlama açıklaması
104 araca 103 bin lira ceza kesildi
104 araca 103 bin lira ceza kesildi
Tatvan’da kereste dükkanında yangın
Tatvan’da kereste dükkanında yangın
Kadın sürücünün aracına zarar veren...
Kadın sürücünün aracına zarar veren...
5 yaşındaki Doğa’ya psikososyal destek
5 yaşındaki Doğa'ya psikososyal destek
Üşüyen kuryeye eldivenini veren polis gönülleri ısıttı
Üşüyen kuryeye eldivenini veren polis gönülleri ısıttı
Maltepe’de sıra sıra çöp dağları!
Maltepe'de sıra sıra çöp dağları!
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki hırsızlık: Firari şüphelinin annesi konuştu
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki hırsızlık: Firari şüphelinin annesi konuştu
Aracın LPG tankı patladı: 3 yaralı
Aracın LPG tankı patladı: 3 yaralı
Hafriyat kamyonu önüne aldığı otomobili 100 metre sürükledi
Hafriyat kamyonu önüne aldığı otomobili 100 metre sürükledi
Göğsündeki bıçakla hastaneye kaldırıldı
Göğsündeki bıçakla hastaneye kaldırıldı
İki ev yangında, kullanılmaz hale geldi
İki ev yangında, kullanılmaz hale geldi
Daha Fazla Video Göster