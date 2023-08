Görüntüler Erzincan’dan! Sürü halinde karşı karşıya geldiler

HER GÜN GELİYORLAR



Sürü sahibi Veysel Sağlanmak, "Çok güzel bir manzara. Dağ keçilerine kimse zarar vermese bu kadar alışıyorlar. İneklere tuz verdiğimiz yere gelip onlardan kalan tuzu yalıyorlar. Sürüde köpeklerimiz de var ama artık her gün geliyorlar, alıştılar. Köpeklerimiz bile saldırmıyor. İç içe yaşıyoruz. Bundan güzel bir an mı olur? Biz böyle mutluyuz. Dağ keçilerinin avlanmasına tamamen karşıyız" dedi.