25 Ağustos 2023, Cuma
Görüntüler Erzincan'dan! Sürü halinde karşı karşıya geldiler
Munzur Dağları'nın yaylasında taşların üzerinde tuz yalayan dağ keçileri ile otlayan inek sürüsü bir arada kameraya yansıdı. Avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan dağ keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.
Giriş Tarihi: 25.08.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 10:04
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