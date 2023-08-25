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Görüntüler Erzincan'dan! Sürü halinde karşı karşıya geldiler

Munzur Dağları'nın yaylasında taşların üzerinde tuz yalayan dağ keçileri ile otlayan inek sürüsü bir arada kameraya yansıdı. Avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan dağ keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.

İHA
Giriş Tarihi: 25.08.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 10:04
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Görüntüler Erzincan’dan! Sürü halinde karşı karşıya geldiler

Erzincan ile Tunceli arasındaki platoda 130 kilometre uzunlukta batıdan doğuya uzanan Munzur Dağları'nda bugünlerde doğa renklendi.

Yaz ayında muhteşem bir doğa manzarası sunan Munzur Dağları'nda nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok yabani hayvan objektiflere yansımaya başladı.

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Görüntüler Erzincan’dan! Sürü halinde karşı karşıya geldiler

3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'nın zirvesinde ve zaman zaman da bin rakımlı aşağı kısımlara inen çengel boynuzlu (şamua) ve dağ keçileri sürüler halinde görüntüleniyor.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı açısından da ön plana çıkan Munzur Dağları'nda yemyeşil yaylalar inek sürüsünün de otlak alanı oluyor.

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Görüntüler Erzincan’dan! Sürü halinde karşı karşıya geldiler

Munzur Dağı eteklerindeki Tatlısu köyü yaylasında dağ keçileriyle inek sürüsünün bir arada kameraya yansıması görenlerin adeta içini ısıttı.


İnek sürüsünün otladığı alanın hemen yanı başına gelen dağ keçileri, taşların üzerine dökülmüş tuzları yalayarak gıda depoladılar.

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Görüntüler Erzincan’dan! Sürü halinde karşı karşıya geldiler

HER GÜN GELİYORLAR

Sürü sahibi Veysel Sağlanmak, "Çok güzel bir manzara. Dağ keçilerine kimse zarar vermese bu kadar alışıyorlar. İneklere tuz verdiğimiz yere gelip onlardan kalan tuzu yalıyorlar. Sürüde köpeklerimiz de var ama artık her gün geliyorlar, alıştılar. Köpeklerimiz bile saldırmıyor. İç içe yaşıyoruz. Bundan güzel bir an mı olur? Biz böyle mutluyuz. Dağ keçilerinin avlanmasına tamamen karşıyız" dedi.

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Görüntüler Erzincan’dan! Sürü halinde karşı karşıya geldiler

Öte yandan avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan dağ keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.