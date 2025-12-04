Tatvan’da kereste dükkanında yangın

Alınan bilgilere göre olay, öğle saatlerinde sanayi sitesindeki bir kereste dükkanında meydana geldi. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Alevlerin büyüme riski nedeniyle Güroymak ve Hizan belediyelerinden de itfaiye ekipleri destek için sevk edildi. Bölgedeki yoğun ısı ve duman nedeniyle müdahaleye TOMA da su takviyesi için katıldı. Muhtemel yaralanmalara karşı ambulans ekibi hazır bekletilirken, emniyet ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Uzun süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

