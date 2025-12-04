04 Aralık 2025, Perşembe

Lise öğrencisi sözlü tartıştığı çocuk tarafından bıçaklandı

Lise öğrencisi sözlü tartıştığı çocuk tarafından bıçaklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2025 20:39
Olay, Karaçayır Mahallesi Şirin Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki lise öğrencisi S.A., sokak üzerinde tartıştığı ve kimliği belirlenemeyen 16 yaşlarındaki bir çocuk tarafından bıçaklandı. S.A.’nın bıçaklanmasının ardından olay yerinden şüpheli kaçtı. Olayın ardından S.A. arkadaşlarıyla birlikte yatılı kaldığı İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje Okulu Öğrenci Pansiyonu’na gitti. Aldığı bıçak yarasının derinliğini fark eden S.A. burada arkadaşlarının uyarısıyla durumu sorumlu öğretmenine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından öğrenci yurdundan alınan S.A., tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili çevrede geniş çaplı inceleme başlattı.
Lise öğrencisi sözlü tartıştığı çocuk tarafından bıçaklandı
Daha Fazla Video Göster