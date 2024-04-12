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Görenler hayrete düşüyor! Nohut büyüklüğünde İncil

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.04.2024 09:13
Güncelleme:12.04.2024 09:14
Bursa'da yaşayan Ahmet Erdönmez, gezdiği ülkelerin kültürünü yansıtan parçalardan koleksiyon oluşturdu. Koleksiyonun en dikkat çeken parçası ise nohut büyüklüğündeki İncil.
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