Gıda denetimleri tüm hızıyla sürüyor! Etiketsiz ürünler tek tek toplatıldı

Ankara Tarım İl Müdürü Bülent Korkmaz, bir kez daha önlüğünü giydi ve sahaya inerek denetimlere katıldı. Eksiklikleri inceleyen ve denetimlerin amacını anlatan Korkmaz'a, A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu eşlik etti. İşte Ankara'da sürdürülen gıda denetimleri...

Ankara Tarım İl Müdürü Bülent Korkmaz, bir kez daha önlüğünü giydi ve sahaya inerek denetimlere katıldı. Eksiklikleri inceleyen ve denetimlerin amacını anlatan Korkmaz'a, A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu eşlik etti. İşte Ankara'da sürdürülen gıda denetimleri...