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Gıda etiketleri anlamanın yolları neler? Besin etiketlerini doğru okuma tüyoları

A Haber
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Giriş: 26.02.2021 13:54
Güncelleme:26.02.2021 13:59
Son yıllarda hazır gıdaların içerikleri ile ilgili bilinç düzeyi giderek yükseliyor. Artık pek çok kişi, yediği besinin neler içerdiğini bilmek, buna göre sağlıklı ve dengeli beslenmek istiyor. Günlük hayatın her anında önümüze çıkan hazır gıdaların etiketlerinde yazanlar ne anlama geliyor? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Beslenme uzmanı Meral Aydeniz tüyoları canlı yayında anlattı.

Son yıllarda hazır gıdaların içerikleri ile ilgili bilinç düzeyi giderek yükseliyor. Artık pek çok kişi, yediği besinin neler içerdiğini bilmek, buna göre sağlıklı ve dengeli beslenmek istiyor. Günlük hayatın her anında önümüze çıkan hazır gıdaların etiketlerinde yazanlar ne anlama geliyor? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Beslenme uzmanı Meral Aydeniz tüyoları canlı yayında anlattı.

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