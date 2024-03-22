Fatih’te 3 katlı binada yangın: 1 ölü

İstanbul Fatih’teki bir binada yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdalesiyle söndürülürken, yapılan incelemede bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Fatih Molla Hüsrev Mahallesi'nde bulunan 3 katlı eski binada meydana geldi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında evde bulunanlar kendilerini dışarı atarken 82 yaşındaki Abdullah Kahraman mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından Kahraman'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Talihsiz adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Yangın çıkış sebebiyle ilgili çalışmalar başlatıldı