16 Nisan 2024, Salı
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Eski ortağının iş yerini bastı, sopayla kırılmadık eşya bırakmadı
Burdur’da eski ortağı ve akrabasının iş yerini sopayla basan bir kişi, camı çerçeveyi aşağıya indirip marketin içini talan etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs, iş yeri sahibi şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.