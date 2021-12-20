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Eşi kalasla kovaladı! Neye uğradığını şaşırdı

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Giriş: 20.12.2021 09:14
Son dakika dünya haberi... Ev sahiplerinin bir anlık dalgınlığından yararlanan hırsız garajdaki aracı çalmayı denedi. Film sahnelerini aratmayan görüntüler kayda geçti. Hareket halindeki araca atlayan adam bakın nasıl durdurdu...
Eşi kalasla kovaladı! EŞİ KALASLA KOVALADI!
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Eşi kalasla kovaladı!
Eşi kalasla kovaladı!
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