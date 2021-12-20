20 Aralık 2021, Pazartesi
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Eşi kalasla kovaladı! Neye uğradığını şaşırdı
Son dakika dünya haberi... Ev sahiplerinin bir anlık dalgınlığından yararlanan hırsız garajdaki aracı çalmayı denedi. Film sahnelerini aratmayan görüntüler kayda geçti. Hareket halindeki araca atlayan adam bakın nasıl durdurdu...