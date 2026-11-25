Yurt genelinde kar ve tipi alarmı! Geçitler kapandı, kentler beyaza büründü

Soğuk hava dalgası ve kar yağışı, yurdun birçok noktasında hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzincan'da tipi nedeniyle geçitlerde ulaşım aksarken Sivas'ın yüksek kesimleri kar altında kaldı. Malatya'da kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı, Ardahan kent merkezi beyaza büründü. Karabük-Bartın yolunda ise karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürdü. İşte yurdun dört bir yanından kar manzaraları ve ekiplerin karla mücadele mesaisi...