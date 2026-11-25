ABD'de patlayıcı madde alarmı! Yaklaşık 5 ton patlayıcı kontrollü şekilde imha ediliyor

ABD'nin Iowa eyaletine bağlı Middletown bölgesindeki ordu mühimmat fabrikasında yıllardır depolanan yaklaşık 5 ton patlayıcı maddenin kimyasal yapısının bozulduğu tespit edildi. Maddenin kendiliğinden patlama riski taşıması nedeniyle kontrollü imha kararı alınırken bölgede kapsamlı güvenlik önlemleri uygulamaya konuldu. Tesis çevresindeki risk bölgesinde yaşayan vatandaşlara evlerini terk etmeleri çağrısında bulunulurken bazı okullar ve iş yerleri kapatıldı. Patlatmanın ardından havaya karışabilecek zehirli kurşun parçacıklarının insan sağlığına ve çevreye zarar vermesinden endişe ediliyor. ABD Çevre Koruma Ajansı, bölgede 100'den fazla personelin görevlendirildiğini ve hava, su ve topraktan numune alındığını açıkladı.