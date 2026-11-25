Gözler yılın son MGK toplantısında! Terörsüz Türkiye süreci için karar çıkacak mı?

Gözler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek yılın son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına çevrildi. Toplantının ana gündem maddesini Terörsüz Türkiye sürecinin oluşturması bekleniyor. Süreç kapsamında çıkarılan yasanın yürürlüğe girmesi için MGK'nin PKK'nın silah bıraktığına ilişkin teyit ve tespit kararı alması beklenirken terör örgütünün boşalttığı alanların da gündeme gelmesi öngörülüyor. Toplantıda ayrıca Suriye ve Irak'taki durum ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alınacak.