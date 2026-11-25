ABD'de kontrollü patlatma başladı! Iowa'da zehirli kurşun alarmı

ABD'nin Iowa eyaletindeki ordu mühimmat tesisinde kimyasal yapısı bozulan 4,4 ton patlayıcı maddenin kontrollü imha işlemi başladı. Kontrolsüz patlama riski nedeniyle taşınması tehlikeli bulunan maddenin imhası için bölgede kapsamlı güvenlik önlemleri alındı. Iowa Valisi Kim Reynolds, üç ilçede afet acil durumu ilan ederken bazı okullar, işletmeler ve kamu binaları kapatıldı. Patlatma sonucu havaya karışabilecek zehirli kurşun parçacıklarının yerleşim yerlerine ve tarım alanlarına ulaşmasından endişe ediliyor. ABD Çevre Koruma Ajansı bölgede hava, su ve topraktan numune alırken komşu eyaletlerdeki sağlık ve çevre birimleri de gelişmeleri yakından takip ediyor. Operasyona ilişkin son bilgileri A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.