ABD istihbaratına siber saldırı! CIA sistemlerine kim sızdı?

ABD'de peş peşe yaşanan sistem kesintileri ve siber saldırı iddiaları, hibrit savaş tartışmalarını gündeme taşıdı. Amerikan basınında yer alan haberlere göre CIA ve ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün kullandığı açık kaynak istihbarat sistemine yetkisiz erişim sağlandı. Saldırganların hangi verilere ulaştığı henüz açıklanmazken kritik faaliyetlerin ve gizli sistemlerin kesintiye uğramadığı bildirildi. Amerikan basınında İran, Çin ve Rusya'ya yönelik çeşitli iddialar gündeme gelse de saldırının failine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. ABD'deki siber saldırı iddialarına ilişkin detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.