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Esenyurt’ta müşteri gibi girdiği dükkanın anahtarını çalmaya çalışan hırsıza dayak

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 24.04.2024 10:57
Esenyurt’ta müşteri gibi girdiği telefoncu dükkanının anahtarını çalmaya çalışan hırsız, işyeri sahibi tarafından fark edilince dayak yedi.
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