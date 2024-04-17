Esenyurt'ta korkutan yangın! İş yeri çayır cayır yandı

İstanbul Esenyurt'ta Talatpaşa Mahallesi'nde bir işyerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yoğun duman uzak noktalardan da görüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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