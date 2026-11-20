Rektörün makam otomobili şarampole uçtu! Prof. Dr. Sevim Aydın'dan acı haber

Konya'da, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın makam otomobilinin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, eşi Prof. Dr. Sevim Aydın ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sevim Aydın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aydın çiftinin, Konya Şehir Hastanesinde bugün düzenlenecek cübbe giyme törenine katılmak üzere yola çıktıkları öğrenildi.