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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ayda paylaşımı: Geçmiş olsun güzel yavrum

Son dakika haberi... Başkan , "Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum..." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ayda paylaşımı: Geçmiş olsun güzel yavrum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depreminde enkaz altında kalan ve 91 saat sonra sağ olarak kurtarılan Ayda'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Son dakika: Başkan Erdoğandan Ayda paylaşımı: Geçmiş olsun güzel yavrum SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AYDA PAYLAŞIMI: GEÇMİŞ OLSUN GÜZEL YAVRUM


Başkan Erdoğan, "91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum." notuyla Ayda'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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