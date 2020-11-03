Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ayda paylaşımı: Geçmiş olsun güzel yavrum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depreminde enkaz altında kalan ve 91 saat sonra sağ olarak kurtarılan Ayda'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Başkan Erdoğan, "91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum." notuyla Ayda'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun.



Geçmiş olsun güzel yavrum... pic.twitter.com/VqZmjHbDAO — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 3, 2020

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