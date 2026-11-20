Sonbaharın tüm renkleri Bitlis'te buluştu! Tarihi taş ve ahşap evleriyle Uzuntaş köyü

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyü, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Sonbaharın sarı, turuncu ve kızıl tonlarına bürünen köyde, taş ve ahşabın bir arada kullanıldığı geleneksel evler eşsiz manzaralar oluşturuyor. Tarihi mimarisiyle dikkat çeken Uzuntaş köyü, özellikle fotoğraf tutkunlarına sonbaharın en güzel karelerini yakalama fırsatı sunuyor.