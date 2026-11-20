Hatay ve Diyarbakır'da sağanak alarmı: Köprüler çöktü, yollar ulaşıma kapatıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, Özerli Çayı'nın yükselen debisi üzerine Kemal Dudu Oğlu Caddesi'ndeki köprü tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ise İnikan Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu 5 mahallenin bağlantısını sağlayan grup yolu üzerindeki beton köprü çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, bölgeye ulaşımın alternatif güzergâhlardan sağlanması için çalışma başlatıldı.