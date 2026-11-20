Çin'den Trump, Şi ve Putin görüşmesine ilişkin kritik değerlendirme! Üçlü zirveler devam edecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesine ilişkin Çin'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Pekin yönetimi, diplomatik temasları "barış zirvesi" olarak nitelendirdi. Üçlü görüşme formatının devam edip etmeyeceği merak konusu olurken diplomatik temasların geleceğine ilişkin son gelişmeleri A Haber Muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.