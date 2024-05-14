14 Mayıs 2024, Salı
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Edirne'de alkollü minibüs şoförü: "Ehliyetime el konulması çok iyi oldu"
Edirne’de alkollü şekilde direksiyon başına geçen minibüs şoförü, yolcuların ihbarı üzerine yakalandı. Ehliyetine el konulan sürücü, "Ehliyetime el konulması çok iyi oldu. Gider çay ocağında çalışırım. Alkol almayan bir insan bu araçları kullanamaz" dedi.