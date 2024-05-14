14 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Edirne'de alkollü minibüs şoförü: "Ehliyetime el konulması çok iyi oldu"

Edirne'de alkollü minibüs şoförü: "Ehliyetime el konulması çok iyi oldu"

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.05.2024 14:53
Edirne’de alkollü şekilde direksiyon başına geçen minibüs şoförü, yolcuların ihbarı üzerine yakalandı. Ehliyetine el konulan sürücü, "Ehliyetime el konulması çok iyi oldu. Gider çay ocağında çalışırım. Alkol almayan bir insan bu araçları kullanamaz" dedi.
Ehliyetime el konulması çok iyi oldu
"Ehliyetime el konulması çok iyi oldu"
Fatih’te evden çok miktarda çöp çıktı
Fatih'te evden çok miktarda çöp çıktı
4 aydır takip edilen fuhuş çetesi çökertildi
4 aydır takip edilen fuhuş çetesi çökertildi
Baykuş ailesi böyle görüntülendi
Baykuş ailesi böyle görüntülendi
Taksiciden kadın yolcuya akıl almaz teklif kamerada
Taksiciden kadın yolcuya akıl almaz teklif kamerada
Kopya çekerken yakalanandı, öğretmenini bıçakladı
Kopya çekerken yakalanandı, öğretmenini bıçakladı
Sinop’taki akraba cinayetinde tatbikat
Sinop’taki akraba cinayetinde tatbikat
Fatih’te faciadan dönülen kaza kamerada
Fatih'te faciadan dönülen kaza kamerada
Narko ve asayiş timleri okul bölgelerini denetliyor
Narko ve asayiş timleri okul bölgelerini denetliyor
Edanur ile ilgili soru önergesi!
Edanur ile ilgili soru önergesi!
Motosiklet üzerinde bebeği böyle taşıdı
Motosiklet üzerinde bebeği böyle taşıdı
Airbagden çıkan şoke etti
Airbagden çıkan şoke etti
Daha Fazla Video Göster