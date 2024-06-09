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Katil İsrail ve ABD yönetimine Gazze protestosu! Binlerce Filistin destekçisi Beyaz Saray’ı kuşattı: “Biden’ın kırmızı çizgisi yalan”

Terör devleti İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarına başladığı 7 Ekimden bu yana binlerce Filistinli hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'e destek veren ABD Başkanı Joe Biden'a ise tepkiler yükselmeye devam ediyor. Son olarak ABD'de binlerce Filistin destekçisi, Beyaz Saray'ın etrafını, üzerinde Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin isimlerinin yazdığı kırmızı dev bir pankart açarak kuşattı. Öte yandan protestocular, "Biden saklanamazsın", "Biz kırmızı çizgiyiz", "Özgür Filistin" sloganları atan göstericiler, "Biden'in kırmızı çizgisi yalan", "Soykırım bizim kırmızı çizgimiz", "İsrail'e silah ambargosu" yazılı pankartlar taşıdı. İşte kare kare o anlar...

Giriş Tarihi: 09.06.2024 00:48 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 01:01
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Katil İsrail’e ve ABD yönetimine Beyaz Saray önünde Gazze protestosu! “Biden saklanamazsın” | Netanyahu seni soykırımcı olarak yargılayacağız”

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde binlerce sivili katletmesi ve bölgedeki yoğun saldırıların devam etmesi dünyanın dört bir yanında tepki çekiyor.

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Katil İsrail’e ve ABD yönetimine Beyaz Saray önünde Gazze protestosu! “Biden saklanamazsın” | Netanyahu seni soykırımcı olarak yargılayacağız”

Tel Aviv yönetiminin bölgede sürdürdüğü saldırılarında en büyük destekçisi ABD yönetimine başkent Washington'da binlerce kişi tepki gösterdi.

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Katil İsrail’e ve ABD yönetimine Beyaz Saray önünde Gazze protestosu! “Biden saklanamazsın” | Netanyahu seni soykırımcı olarak yargılayacağız”

Binlerce Filistin destekçisi üzerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin isimlerinin yazdığı dev kırmızı bir pankartla Beyaz Saray'ı kuşattı.

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Katil İsrail’e ve ABD yönetimine Beyaz Saray önünde Gazze protestosu! “Biden saklanamazsın” | Netanyahu seni soykırımcı olarak yargılayacağız”

"Netanyahu saklanamazsın. Seni soykırımcı olarak yargılayacağız", "Biden saklanamazsın", "Biz kırmızı çizgiyiz", "Özgür Filistin" sloganları atan göstericiler, "Biden'in kırmızı çizgisi yalan", "Soykırım bizim kırmızı çizgimiz", "İsrail'e silah ambargosu" yazılı pankartlar taşıdı.

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Katil İsrail’e ve ABD yönetimine Beyaz Saray önünde Gazze protestosu! “Biden saklanamazsın” | Netanyahu seni soykırımcı olarak yargılayacağız”

Polisin biber gazı ve sis bombasıyla yaptığı müdahaleye rağmen devam eden gösteride konuşma yapan Filistin destekçisi, "Buradan Biden'a, Kongre'ye, tüm dünyaya mesaj gönderiyoruz" diyerek ateşkes çağrısı yaptı.