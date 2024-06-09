Katil İsrail ve ABD yönetimine Gazze protestosu! Binlerce Filistin destekçisi Beyaz Saray’ı kuşattı: “Biden’ın kırmızı çizgisi yalan”

Terör devleti İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarına başladığı 7 Ekimden bu yana binlerce Filistinli hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'e destek veren ABD Başkanı Joe Biden'a ise tepkiler yükselmeye devam ediyor. Son olarak ABD'de binlerce Filistin destekçisi, Beyaz Saray'ın etrafını, üzerinde Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin isimlerinin yazdığı kırmızı dev bir pankart açarak kuşattı. Öte yandan protestocular, "Biden saklanamazsın", "Biz kırmızı çizgiyiz", "Özgür Filistin" sloganları atan göstericiler, "Biden'in kırmızı çizgisi yalan", "Soykırım bizim kırmızı çizgimiz", "İsrail'e silah ambargosu" yazılı pankartlar taşıdı. İşte kare kare o anlar...