İlkbahar yağmurları arıcıların yüzünü güldürdü! Rekolte yüksek bekleniyor

Son dakika haberleri... Diyarbakır'a bu yıl nisan ve mayıs ayında düşen yağış, arıcıların yüzünü güldürdü. Bal veriminin arttığı bölgede arıcılar yaylalara 1 ay daha geç çıkacak.

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