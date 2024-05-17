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İlkbahar yağmurları arıcıların yüzünü güldürdü! Rekolte yüksek bekleniyor

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 17.05.2024 16:25
Son dakika haberleri... Diyarbakır'a bu yıl nisan ve mayıs ayında düşen yağış, arıcıların yüzünü güldürdü. Bal veriminin arttığı bölgede arıcılar yaylalara 1 ay daha geç çıkacak.
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