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Kurbanlık sevkiyatı başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.05.2024 16:25
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Erzurum'dan büyükşehirlere kurbanlık sevkiyatı başladı. Ekipler denetimde. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
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