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Sultangazi'de ayakkabı deposunda yangın! A Haber olay yerinde

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 17.05.2024 16:23
Son dakika haberleri… Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir ayakkabı imalathanesinin deposunda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışma başlattı.
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