Sultangazi'de ayakkabı deposunda yangın! A Haber olay yerinde

Son dakika haberleri… Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir ayakkabı imalathanesinin deposunda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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