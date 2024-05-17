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12 yaşında matematik dünya şampiyonu oldu! 10 bin öğrenciye fark attı

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 17.05.2024 16:24
Son dakika yaşam haberleri... Bursa Nilüfer İmam Hatip Ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Alperen Şirin, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda dünya birincisi oldu.
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