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Dünya Çiftçiler Günü

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.05.2024 15:07
Bugün Dünya Çiftçiler Günü. Deprem bölgesindeki çiftçilere zirai ekipman, fide ve tohum dağıtım töreni yapılıyor. Detayları A Haber muhabiri Mücahit Özendi aktardı.
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