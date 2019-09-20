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20.09.2019

Denizli'de korkunç kaza! Öğretmen arabasıyla şarampole yuvarlandı |Video

Denizli'nin Kale ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. İlkokul öğretmeni sürücünün kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Özlüce Mahallesi istikametine giden Serap Ş. yönetimindeki 20 AAC 192 plakalı otomobil, sürücüsünün Habipler mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Sağlık ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıyı çıkartarak 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, sağlık ekiplerince Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Serap Ş., Kale'de yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bir ilkokulda sınıf öğretmeni olan Serap Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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