Çöl tozu etkisini ne zaman yitirecek? Çöl tozu hangi illerde etkili olacak?

Afrika üzerinden gelen çöl tozu etkisini sürdürüyor. Çöl tozu daha ne kadar ve hangi bölgelerde etkili olacak? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş’ın konuğu olan hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik verdi.

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