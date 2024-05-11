Çiftçinin yangınla amansız mücadelesi dron kamerasına yansıdı

Denizli’de boş arazide başlayan yangının mahsullerine ve ormanlık alana zarar vermemesi için traktörle söndürmeye çalışan çiftçi dron kamerasıyla görüntülendi. Yangının başlangıç noktasında bulunan sucuklar ise yangının pikniçiler tarafından çıkarıldığı ihtimalini güçlendirdi.