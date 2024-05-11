11 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çiftçinin yangınla amansız mücadelesi dron kamerasına yansıdı

Çiftçinin yangınla amansız mücadelesi dron kamerasına yansıdı

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.05.2024 11:26
Denizli’de boş arazide başlayan yangının mahsullerine ve ormanlık alana zarar vermemesi için traktörle söndürmeye çalışan çiftçi dron kamerasıyla görüntülendi. Yangının başlangıç noktasında bulunan sucuklar ise yangının pikniçiler tarafından çıkarıldığı ihtimalini güçlendirdi.
Şehre Yakın Erzurum’da
Şehre Yakın Erzurum'da
Çiftçinin yangınla amansız mücadelesi kamerada
Çiftçinin yangınla amansız mücadelesi kamerada
İbrahim Oktugan’ın son görüntüleri ortaya çıktı!
İbrahim Oktugan'ın son görüntüleri ortaya çıktı!
Denizkurdu-2/2024 tatbikatı devam ediyor
Denizkurdu-2/2024 tatbikatı devam ediyor
İstanbul’da sağanak yağış alarmı
İstanbul'da sağanak yağış alarmı
Sıcak patatesi yiyen çocuk ölümden döndü
Sıcak patatesi yiyen çocuk ölümden döndü
Konuşmak için çağırdığı husumetlisini ayağından vurdu!
Konuşmak için çağırdığı husumetlisini ayağından vurdu!
Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole uçtu!
Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole uçtu!
Bolu-Mudurnu karayolunda feci kaza!
Bolu-Mudurnu karayolunda feci kaza!
Kırıkkale’de şimşekler görsel şölen oluşturdu!
Kırıkkale'de şimşekler görsel şölen oluşturdu!
Boğazından kesici aletle bulundu
Boğazından kesici aletle bulundu
Salep kaçakçılarına 2 milyon ceza!
Salep kaçakçılarına 2 milyon ceza!
Daha Fazla Video Göster