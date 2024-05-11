11 Mayıs 2024, Cumartesi
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Çiftçinin yangınla amansız mücadelesi dron kamerasına yansıdı
Denizli’de boş arazide başlayan yangının mahsullerine ve ormanlık alana zarar vermemesi için traktörle söndürmeye çalışan çiftçi dron kamerasıyla görüntülendi. Yangının başlangıç noktasında bulunan sucuklar ise yangının pikniçiler tarafından çıkarıldığı ihtimalini güçlendirdi.