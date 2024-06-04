Galatasaray'da bomba plan! Yıldız isim takasla geliyor! Zaniolo yerine...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da gözler transferlere çevrildi. Bu doğrultuda Okan Buruk'un raporu ile harekete geçen yönetim, orta sahaya nokta atışı bir isim için kolları sıvadı. Bu doğrultuda takas planı üzerine çalışan sarı-kırmızılı yönetimin Nicolo Zaniolo yerine yıldız ismi Galatasaray kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte detaylar...