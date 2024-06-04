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Galatasaray'da bomba plan! Yıldız isim takasla geliyor! Zaniolo yerine...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da gözler transferlere çevrildi. Bu doğrultuda Okan Buruk'un raporu ile harekete geçen yönetim, orta sahaya nokta atışı bir isim için kolları sıvadı. Bu doğrultuda takas planı üzerine çalışan sarı-kırmızılı yönetimin Nicolo Zaniolo yerine yıldız ismi Galatasaray kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 10:16
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Galatasaray’da bomba plan! Yıldız isim takasla geliyor! Zaniolo yerine...

Transfere hız veren Galatasaray'ın orta saha adayları arasında yer alan Sofyan Amrabat'ta flaş bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray’da bomba plan! Yıldız isim takasla geliyor! Zaniolo yerine...

Sosyal medyadan sarı-kırmızılı ekibi takip ederek işareti veren Faslı oyuncunun kulübü Fiorentina, Nicolo Zaniolo'ya talip oldu.

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Galatasaray’da bomba plan! Yıldız isim takasla geliyor! Zaniolo yerine...

İtalyan yıldızı bir süredir takip eden Mor Menekşeler, bu ilgisini resmi olarak iletti.

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Galatasaray’da bomba plan! Yıldız isim takasla geliyor! Zaniolo yerine...

Galatasaray cephesi Çizme'de oynama isteğini dile getiren Zaniolo'nun Amrabat ile takasını masaya yatıracak.

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Galatasaray’da bomba plan! Yıldız isim takasla geliyor! Zaniolo yerine...

CİMBOM'UN ELİ DAHA RAHAT
Sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın opsiyonunu kullanmadığı 27 yaşındaki orta saha için 10 milyon Euro'luk bütçe ayırmıştı.