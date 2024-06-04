04 Haziran 2024, Salı
Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar'a nazar değdi! Elinde bastonla katıldı! Ayağına ne oldu?
Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi isimlerin başrolünde olduğu Bahar dizisi, konusu ve oyuncu karosuyla büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Özellikle dizide başrolü üstlenen Demet Evgar, katıldığı bir davette verdiği pozlarla dikkat çekti. Elindeki bastonla yürüyen oyuncu sevenlerini telaşlandırdı. Güzel oyuncuyu görenler, 'Ayağına ne oldu, kırıldı mı' sorusunu gündeme taşıdı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 04.06.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 09:43
- 1
- 132
- 2
- 132
- 3
- 132
- 4
- 132
- 5
- 132