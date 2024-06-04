Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar’a nazar değdi! Elinde bastonla katıldı! Ayağına ne oldu?

Evgar, son olarak gündeme set çalışanına küfür etti iddiasıyla düşmüştü.

Bir sosyal medya kullanıcısı X'te yaptığı paylaşımda, "Demet Evgar sette herkesi bezdirmiş, geç gelmeler, kaprisler, ağlamalar... Küfür ve hakaret ettiği asistan kızla bu olayı ilk değilmiş ama bu sefer yanlarında 3. bir kişi de varmış ve bu olaya şahitlik etmiş. Demet önceden bunu inkar ediyormuş" diye yazdı.