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Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar'a nazar değdi! Elinde bastonla katıldı! Ayağına ne oldu?

Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi isimlerin başrolünde olduğu Bahar dizisi, konusu ve oyuncu karosuyla büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Özellikle dizide başrolü üstlenen Demet Evgar, katıldığı bir davette verdiği pozlarla dikkat çekti. Elindeki bastonla yürüyen oyuncu sevenlerini telaşlandırdı. Güzel oyuncuyu görenler, 'Ayağına ne oldu, kırıldı mı' sorusunu gündeme taşıdı. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 09:43
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Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar’a nazar değdi! Elinde bastonla katıldı! Ayağına ne oldu?

Bahar dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Demet Evgar, sevenlerini telaşlandırdı.

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Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar’a nazar değdi! Elinde bastonla katıldı! Ayağına ne oldu?

Evgar, son olarak gündeme set çalışanına küfür etti iddiasıyla düşmüştü.

Bir sosyal medya kullanıcısı X'te yaptığı paylaşımda, "Demet Evgar sette herkesi bezdirmiş, geç gelmeler, kaprisler, ağlamalar... Küfür ve hakaret ettiği asistan kızla bu olayı ilk değilmiş ama bu sefer yanlarında 3. bir kişi de varmış ve bu olaya şahitlik etmiş. Demet önceden bunu inkar ediyormuş" diye yazdı.

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Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar’a nazar değdi! Elinde bastonla katıldı! Ayağına ne oldu?

"BAHAR YORGUNLUĞU"

Ünlü isim son olarak katıldığı bir ödül gecesinde boy gösterdi. Davete girmeden önce muhabirler tarafından görüntülenen Demet Evgar, "ayacığım set temposunda birazcık yoruldu ama iyiyim" dedi, nazara geldiğini kabullendi.

Evgar, bastonla geldiği Elle Style Awards gecesinde bir ara tekerlekli sandalye de kullandı. Ardından içeride de röportaj veren Evgar, kasının yırtıldığı haberini "Bahar yorgunluğu" vurgusu yaparak verdi.

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Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar’a nazar değdi! Elinde bastonla katıldı! Ayağına ne oldu?

Güzel oyuncu ayrıca elinde bastonla verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. Evgar, paylaşımına "Beni ayakta tutan bastonuma teşekkür ederim" notunu düştü.

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Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar’a nazar değdi! Elinde bastonla katıldı! Ayağına ne oldu?

Hayranları tarafından yakın takibe alınan Evgar'ın eşi de merak edildi.