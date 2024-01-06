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Çekmeköy ormanı hafriyat dağlarına döndü! Çevre sakinleri tepkili

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.01.2024 10:12
İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki bir piknik alanı hafriyat alanına döndü. Vatandaş tepkili. Çevredeki inşaatlardan ormana hafriyat mı dökülüyor? A Haber ihbar hattına gelen o adrese ekiplerimizden Mehmet Zeyrek gitti. İşte tüm detaylar…
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