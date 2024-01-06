Çekmeköy ormanı hafriyat dağlarına döndü! Çevre sakinleri tepkili

İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki bir piknik alanı hafriyat alanına döndü. Vatandaş tepkili. Çevredeki inşaatlardan ormana hafriyat mı dökülüyor? A Haber ihbar hattına gelen o adrese ekiplerimizden Mehmet Zeyrek gitti. İşte tüm detaylar…

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