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17.09.2019
Canlı yayında cezaevine girip yine canlı yayında tahliye oldu! Esra Erol'da bugün (17 Eylül Salı) ne oldu? |Video
ATV'nin fenomen programı Esra Erol'da da bugün (17 Eylül Salı) duygu yüklü anlar yaşandı. Kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Erhan Yılmaz'a şiddet ve hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezası verilen Neriman Yılmaz, dün (16 Eylül Pazartesi) canlı yayında cezaevine girmişti. Neriman hanım bugün tahliye edildi. Tahliye edilen gözü yaşlı kadının ilk sözü ise "Tövbe ettim" oldu. İşte 17 Eylül Salı Esra Erol'da yaşananlar...
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