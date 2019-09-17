Canlı yayında cezaevine girdi! Esra Erol'da ilginç olay |Video

Esra Erol canlı yayınında ilginç olay... Neriman Yılmaz kendisini aldattığı iddiasıyla hakaret ve şiddet dolayısıyla kesinleşmiş hapis cezası olduğunu söylemişti. Neriman hanımın iddia ettiği gibi görülen dava sonrası hapis cezası kesinleşti. Kendisini aldattığını öne sürdüğü Erhan Yılmaz'a şiddet ve hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezası verilen Neriman Yılmaz, canlı yayında cezaevine girdi. Esra Erol'da programında yayınlanan o anlar izleyenleri gözyaşlarını boğdu.