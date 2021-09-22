Cani anne yeni doğan bebeğini boğarak öldürdü! Cezaevinde hayatını kaybetti

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, evlilik dışı birlikteliğinden 6 aylık hamile olduğu öne sürülen Merve Cemiloğlu, bebeğini düşürmek için çeşitli ilaçlar içerek kendi kendine doğum yaptı. Doğumdan sonra ölmediğini fark ettiği bebeğini elleriyle boğan Cemiloğlu, çocuğu bir poşete koyarak evinin etrafındaki boş bir alana sakladı. Olayın anlaşılmasıyla cezaevine alınan cani kadın hayatını kaybetti.