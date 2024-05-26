26 Mayıs 2024, Pazar
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Caminin yardım kasasını kıran hırsız 15 bin TL çaldı
Manavgat’ta bir caminin yardım kasasını çekiç yardımıyla kıran hırsız kasa içerisinde bulunan 15 bin TL civarındaki parayı aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şahsın daha öncede aynı cami ve çevredeki diğer camilerden hırsızlık yaptığını belirtti.