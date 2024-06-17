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Rize'de geleneksel bayramlaşma programı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.06.2024 14:40
Rize meydanında geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.
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