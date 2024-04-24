Çaldığı motosikleti çaldırdı! 3 ayda 5 motosiklet çalan şadın ifadesi pes dedirtti

Adana'da 3 ayda 5 motosiklet çalan zanlı, "Motosikletleri bir tanıdığımın avukat masraflarını karşılamak için çalıp, sattım" diyerek kendini savundu. Mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklandı.

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