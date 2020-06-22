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Bursa'da sel felaketindeki dehşet anları kamerada! Bazı araç ve traktörler selde sürüklendi

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Giriş: 22.06.2020 11:55
Güncelleme:22.06.2020 11:59
Orhangazi ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış Yenisölöz Mahallesi’ni vurdu. Mahalle içini vuran sel; birçok ev ve işyerini su basmasına neden oldu. Vatandaşlar yağmur sonrası cadde ve sokaklarda önlem için seferber oldu. Sel felaketinin görüntüleri de vatandaş kameralarına yansıdı.

Orhangazi'ye bağlı Yenisölöz Mahallesi'ni sel vurdu. Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur Orhangazi'de Yenisölöz Mahallesi'nde su taşkınlarına neden oldu. Mahallenin içinden geçen derenin taşması neticesinde büyük zararlar oluştu.

BAZI ARAÇ VE TRAKTÖRLER SELDE SÜRÜKLENDİ

Yağmur sonrasında vatandaşlar su taşkınlarını engellemek için el birliği ile mücadele ettiler. Mahalle Muhtarı Halil Bayram, mahallenin içinde büyük su taşkınları yaşandığını, bazı araç ve traktörlerin selde sürüklendiğini ve bir çok ev ve işyerini de su baskınları yaşandığını ifade etti.

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