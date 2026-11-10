Fakıbaba'dan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt! "Meclis'in kararını bekliyorum"

Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara A Haber'de yanıt verdi. Şu anda böyle bir durumun söz konusu olmadığını ve AK Parti ile herhangi bir temas kurmadığını belirten Fakıbaba, siyasi geleceğine Meclis'teki oylamanın ardından karar vereceğini söyledi. Şanlıurfa'dan siyasete dönmesi yönünde yoğun talep aldığını ifade eden Fakıbaba, AK Parti'den teklif gelmesi ihtimaline ilişkin ise "Büyük bir sürpriz olur mu sizce?" dedi.