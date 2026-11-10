-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Fakıbaba'dan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt! "Meclis'in kararını bekliyorum"
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Fakıbaba'dan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt! "Meclis'in kararını bekliyorum"

Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara A Haber'de yanıt verdi. Şu anda böyle bir durumun söz konusu olmadığını ve AK Parti ile herhangi bir temas kurmadığını belirten Fakıbaba, siyasi geleceğine Meclis'teki oylamanın ardından karar vereceğini söyledi. Şanlıurfa'dan siyasete dönmesi yönünde yoğun talep aldığını ifade eden Fakıbaba, AK Parti'den teklif gelmesi ihtimaline ilişkin ise "Büyük bir sürpriz olur mu sizce?" dedi.

Muharrem İnce'nin "İnsanlık için siz kaybetmelisiniz" mesajı tartışma yarattı! "Milyonları hakir göremezsiniz"
Sonraki Video
Muharrem İnce'nin "İnsanlık için siz kaybetmelisiniz" mesajı tartışma yarattı! "Milyonları hakir göremezsiniz"
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar