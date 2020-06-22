İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Bursa'daki sel felaketi hakkında açıklama
Bursa'daki sel felaketi hakkında açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Devletimiz bütün kurum ve imkanlarıyla selden etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu'nun Bursa'daki sel bölgesinde olduğunu belirten İletişim Başkanı Fahrettin Altun, başsağlığında bulunarak devletin mağdur vatandaşların yanında olduğunu hatırlattı.
İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından Bursa'da yaşanan sel felaketi sonrası bir açıklama yaptı.
Altun, "Bursa'nın Kestel ilçesindeki selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanımız gelişmeleri yakından takip etmektedir. İçişleri Bakanımız bölgededir. Devletimiz bütün kurum ve imkanlarıyla selden etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır" ifadelerini kullandı.
BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bursa'daki selde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayınladı.
Twitter hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bursa'nın Kestel ilçesindeki selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız gelişmeleri yakından takip etmektedir. İçişleri Bakanımız bölgededir. Devletimiz bütün kurum ve imkanlarıyla selden etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır." ifadelerine yer verildi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Pençe-Kaplan Operasyonu'nda acı haber
- UGFF'de ödülün sahibi belli oldu
- Yalan Cumhuriyet'i yine manipülasyon peşine düştü!
- Bakan Soylu Bursa'daki sel bölgesinde
- FETÖ yalanını ortaya çıkarmıştı! O avukat ODA TV’ye fena ayar verdi
- Silopi soruşturmasında 2 kişi tutuklandı
- Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Göç Filmleri Festivali’ne mesaj
- Türkiye'den Yunanistan'a sert cevap
- Libya halkı, darbeci Sisi'ye karşı Türk bayraklarıyla gösteri yaptı
- En acı babalar günü anısı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 25 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101 perşembe indirimlerinde "Elektrikli Bisiklet" dikkat çekiyor!
- BİM aktüel 23 Haziran kataloğu: Şarküteri ürünleri dikkat çekiyor! İşte BİM salı indirimleri...
- KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri son gün ne zaman?
- Son dakika: YKS ertelendi mi? YKS tarihi değişti mi? 2020 üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
- Son dakika: LGS iptal mi oldu? LGS sınavı yeniden mi yapılacak?
- LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020 açıklandı mı? 2020 İstanbul, Ankara, Antalya lise kontenjanları
- Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2020 sözleşmeli öğretmen sözlü sınav ne zaman?
- MEB: LGS puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- LGS sınav soruları ve cevapları 2020! Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Yabancı Dil sınav soruları görüntüleme
- Zirve karıştı! 2020 Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! STSL 28. hafta fikstürü
- Atiye 2. sezon yayın tarihi belli oldu! Netflix Atiye 2. yeni sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak?
- 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi ne zaman yatar?