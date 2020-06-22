22 Haziran 2020, Pazartesi
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Bursa'daki sel felaketi hakkında açıklama

'daki felaketi hakkında açıklama yapan İletişim Başkanı , "Devletimiz bütün kurum ve imkanlarıyla selden etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.06.2020
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BURSA'DAKİ SEL FELAKETİ HAKKINDA AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Soylu'nun 'daki bölgesinde olduğunu belirten İletişim Başkanı , başsağlığında bulunarak devletin mağdur vatandaşların yanında olduğunu hatırlattı.

İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından Bursa'da yaşanan sel felaketi sonrası bir açıklama yaptı.

Altun, "Bursa'nın Kestel ilçesindeki selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanımız gelişmeleri yakından takip etmektedir. İçişleri Bakanımız bölgededir. Devletimiz bütün kurum ve imkanlarıyla selden etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır" ifadelerini kullandı.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bursa'daki selde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayınladı.

Twitter hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bursa'nın Kestel ilçesindeki selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız gelişmeleri yakından takip etmektedir. İçişleri Bakanımız bölgededir. Devletimiz bütün kurum ve imkanlarıyla selden etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır." ifadelerine yer verildi.

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