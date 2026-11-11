Netanyahu'dan Trump'a İran baskısı! Suriye Mekke Savunma İttifakı'na mı katılıyor?

ABD ile İran arasında müzakere ihtimali tartışılırken Tahran yönetiminin öne sürdüğü 7 şart, diplomasi trafiğini çıkmaza sürüklüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'la sürekli temas kurarak İran'a yönelik yeni bir saldırı için baskı yaptığı iddiaları gündemde. Öte yandan Suriye'nin Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılma ihtimali bölgedeki dengeler açısından önem taşıyor. A Haber muhabiri Fakhur Rahman, İslamabad'dan son gelişmeleri aktardı.